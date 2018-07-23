PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Квалификация Лиги чемпионов: Динамо сыграет с чешской Славией/

Квалификация Лиги чемпионов: Динамо сыграет с чешской Славией

Во время жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА стало известно, что Динамо сыграет с чешской Славией.

Ліга Чемпіонів

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в результате которой стало известно, что киевское Динамо сыграет с чешской Славией, сообщается на официальном сайте турнира.

Матчи состоятся 7/8 и 14/15 августа. Первый матч Динамо сыграет на поле соперника, а ответный – проведут в Киеве.

В случае победы по результатам двух матчей, украинской команде придется сыграть в раунде плей-офф, чтобы попасть в групповой турнир Лиги чемпионов.

Читайте: Названо имя лучшего игрока ЧМ-2018

К слову, Боруссия Дортмунд объявила о трансфере Андрея Ярмоленко в Вест Хэм Юнайтед.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка