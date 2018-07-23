Квалификация Лиги чемпионов: Динамо сыграет с чешской Славией

Во время жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА стало известно, что Динамо сыграет с чешской Славией.
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в результате которой стало известно, что киевское Динамо сыграет с чешской Славией, сообщается на официальном сайте турнира.
Матчи состоятся 7/8 и 14/15 августа. Первый матч Динамо сыграет на поле соперника, а ответный – проведут в Киеве.
В случае победы по результатам двух матчей, украинской команде придется сыграть в раунде плей-офф, чтобы попасть в групповой турнир Лиги чемпионов.
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