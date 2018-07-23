PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Лига Европы: соперники Зари и Мариуполя/

Лига Европы: соперники Зари и Мариуполя

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Стали известны соперники Зари и Мариуполя.

ФК Зоря

Заря пойдет Основным путем квалификации. За выход в следующий раунд луганчане поборются с португальской Брагой.

Первый матч состоится 9 августа, ответный – 16 августа.

Кроме того, потенциального соперника узнал Мариуполь. Если приазовцы пройдут Юргорден, то сойдутся с победителем пары Вентспилс/Бордо.

Жеребьевка плей-офф состоится 6 августа в 14:00. А матчи – 23 и 30 августа.

К слову, в прошлом сезоне Брага заняла четвертое место в чемпионате Португалии. Лучшим достижением команды является второе место в сезоне-2009/10.

Фото: FC Zorya Luhansk

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка