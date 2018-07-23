Лига Европы: соперники Зари и Мариуполя

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Стали известны соперники Зари и Мариуполя.

Заря пойдет Основным путем квалификации. За выход в следующий раунд луганчане поборются с португальской Брагой.

Первый матч состоится 9 августа, ответный – 16 августа.

Кроме того, потенциального соперника узнал Мариуполь. Если приазовцы пройдут Юргорден, то сойдутся с победителем пары Вентспилс/Бордо.

Жеребьевка плей-офф состоится 6 августа в 14:00. А матчи – 23 и 30 августа.

К слову, в прошлом сезоне Брага заняла четвертое место в чемпионате Португалии. Лучшим достижением команды является второе место в сезоне-2009/10.

Фото: FC Zorya Luhansk