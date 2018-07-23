Преувеличивают мои возможности: Усик ответил на Героя Украины

Абсолютный чемпион мира в весовой категории до 90,7 килограмма украинский боксер Александр Усик не слышал об идее присвоения ему звания Героя Украины.

У боксера Александра Усика спросили, как он относится к предложению премьер-министра Владимира Гройсмана присвоить ему звание Героя Украины, пишет Радио Свобода.

– Я об этом ничего не знаю, я не читал. Не могу вам ничего сказать. Если честно, мне кажется, что они (украинская власть. – Ред.) преувеличивают мои возможности, – сказал Усик, отвечая на вопрос журналиста.

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Позже Усик призвал журналиста задавать вопросы о спорте, а не о предложении премьер-министра.

Напомним, Александр Усик победил в финале Всемирной суперсерии по боксу и стал абсолютным чемпионом мира по версиям WBO, WBC, IBF и WBA.