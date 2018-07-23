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Реал официально представил Лунина

Мадридский Реал официально представил украинского вратаря Андрея Лунина в качестве игрока.

Мадридский Реал представил украинского вратаря Андрея Лунина сегодня, 23 июля.

На видео с презентации видно, как Лунин подписывает контракт и получает футболку Реала.

О том, что 19-летний голкипер луганской Зари Андрей Лунин стал игроком мадридского Реала, стало известно в июне.

Украинец перешел из Зари за €8,5 млн без учета бонусов.

Фото: Скриншот/Real Madrid C.F.

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