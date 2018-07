В 35 метрах над Парижем. Канатоходка прошла без страховки по тросу

С одной стороны трос закрепили на кране, с другой – на куполе базилики Сакре-Кер.

Аккомпанировал девушке парижский камерный оркестр.

С земли за ней наблюдали сотни людей. Ходить по канату Бонгонга начала еще в 8 лет.

For those who enjoy an adrenaline rush, check this out!

French tightrope artist Tatiana-Mosio Bongonga completed a stunt on a cord hanging almost 115-meters from the ground at the picturesque Montmartre hill in Paris.

Anyone willing to give it a try? pic.twitter.com/in74cc1co5

— WDBJ7 (@WDBJ7) 23 июля 2018 г.