Ему 20, а не 33: медицинские тесты Роналду поразили врачей

Состояние здоровья 33-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду позволит ему еще 3 года играть, как 20‐летний спортсмен.
Об этом сообщила The Sun.
Состояние здоровья Роналду, как у 20-летнего. Это выявило медицинское обследование в Турине.
Ранее спортсмен заявлял, что чувствует себя на 10 лет моложе биологического возраста.
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– Роналду набрал всего 7% жира, тогда как средний показатель для профессиональных футболистов — 10-11%. Он также показал 50% мышечной массы, что на 4% больше, чем у средневозрастного профи, — сообщили специалисты.
Напомним, 10 июля Роналду перешел из мадридского Реала в туринский Ювентус.
Фото: Getty Images.
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