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Вырублю Усика и завершу карьеру – Беллью

Британский боксер Тони Беллью хочет бой против украинца Александра Усика до конца года.

Почетный чемпион мира по боксу по версии WBC британец Тони Беллью заявил, что побьет абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика, пишет УНИАН.

– Лично я хочу драться с Усиком. Он – боксер, у которого есть все четыре пояса и пояс журнала Ring, но первое имя, которое он назвал – это ливерпульский жирдяй. Я не мог поверить, что мое имя первым прозвучало из его уст, но когда я покинул тяжелый вес два года назад, сказал, что я лучший в мире, и он, очевидно, поверил в то, что я сказал. Он победил всех боксеров в своем весе.

Как я у него выиграю? Я вырублю его. Других вариантов нет. Не поймите меня неправильно, я не наивный, я ни на минуту не считаю, что я лучше Александра Усика. Меня не волнует, что кто-то что-то говорит, я вам не Мурат Гассиев, мне нужен только один удар – я доказал это за последние несколько лет.

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Я счастлив. Он хочет драться в Англии, Эдди Хирн уже звонил мне. Я хочу, чтобы бой состоялся до конца года, это будет мой последний бой, – сказал Беллью, которого цитирует Talk Sport.

Напомним, Усик победил Мурата Гассиева в финале WBSS и стал первым абсолютным чемпионом из Украины и единственным действующим абсолютным чемпионом мира в профессиональном боксе.

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