Спасибо врачам: Фергюсон заявил о возвращении

Легендарный тренер, экс-наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон записал видеообращение, которое было опубликовано в официальном Twitter МЮ.

– В первую очередь хочу поблагодарить врачей, благодаря которым я сижу здесь и говорю все эти слова. Спасибо вам от меня и моей семьи. Также сообщения со всего мира с наилучшими пожеланиями очень помогли мне. Спасибо вам за поддержку. В новом сезоне я вернусь и буду наблюдать за матчами команды. Пока же хочу пожелать удачи Жозе (Моуринью) и игрокам, – сказал Алекс Фергюсон.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.

Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.

26 июля 2018 г.