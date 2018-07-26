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Квалификация ЛЕ: Мариуполь играет вничью на выезде с Юргорденом

Мариуполь сыграл вничью на выезде со шведским Юргорденом в первом матче квалификации Лиги Европы.

ФК Мариуполь сыграл вничью 1:1 на выезде со шведским Юргорденом в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

На 37-й минуте счет в матче открыл защитник украинского клуба Сергей Яворский. Хозяева поля сравняли счет на четвертой добавленной к основному времени матча минуте усилиями Алиу Баджи.

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Ответный матч состоится 2 апреля в Одессе на стадионе Черноморец.

К слову, стал известен календарь первого этапа украинской Премьер-лиги в сезоне 2018/2019.

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