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8-летнего украинского таланта приняли в академию Барселоны

Восьмилетний украинский футболист Родион Калашников принят в академию Барселоны.

Восьмилетний украинский футболист Родион Калашников принят в академию Барселоны.

Читайте: База – это рай! Лунин рассказал, как его приняли в Реале

Об этом стало известно со страницы юного футболиста в соцсети.


Юный украинец будет выступать в Барселоне D.

Примечательно, что это не первый клуб для юного украинца в Барселоне. Ранее он играл за каталонский Дамм после того, как выехал с семьей из Украины.

Родился Родион в Днепре и именно в юношеской академии днепрян начинал первые шаги в футболе.

Ранее Барселона подарила именную футболку украинской шахматистке.

Фото: Facebook/Radion Kalashnikov

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