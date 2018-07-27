PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Фанат набил на ягодицы лицо тренера Бирмингема/

Фанат набил на ягодицы лицо тренера Бирмингема

Болельщик Бирмингема Кевин Томлинсон сделал татуировку с изображением главного тренера команды Гарри Монка на ягодицы.

Болельщик Бирмингема Кевин Томлинсон, который набил татуировку с изображением главного тренера команды Гарри Монка на ягодицы, посетил тренировку синих.

Напомним, в конце прошлого сезона Бирмингем был на грани вылета из Чемпионшипа, чтобы не оставить лигу, команда нуждалась в победе над Фулхэмом.

Читайте: Фанат Вест Хэма придумал для Ярмоленко кричалку

Томлинсон пообещал набить лицо Монка на ягодицы в том случае, если синие не вылетят, – и они справились с задачей.

В результате Монк связался с отчаянным фанатом и оплатил ему услуги тату-мастера. Теперь же коуч Бирмингема познакомился с болельщиком и был очень рад увидеть копию своего лица в таком необычном месте.

Ранее фанат бразильского клуба Фламенго сделал необычное тату в честь своей любимой команды.

Фото: bcfc.com.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка