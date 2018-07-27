Фанат набил на ягодицы лицо тренера Бирмингема

Болельщик Бирмингема Кевин Томлинсон сделал татуировку с изображением главного тренера команды Гарри Монка на ягодицы.

Болельщик Бирмингема Кевин Томлинсон, который набил татуировку с изображением главного тренера команды Гарри Монка на ягодицы, посетил тренировку синих.

Напомним, в конце прошлого сезона Бирмингем был на грани вылета из Чемпионшипа, чтобы не оставить лигу, команда нуждалась в победе над Фулхэмом.

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Томлинсон пообещал набить лицо Монка на ягодицы в том случае, если синие не вылетят, – и они справились с задачей.

В результате Монк связался с отчаянным фанатом и оплатил ему услуги тату-мастера. Теперь же коуч Бирмингема познакомился с болельщиком и был очень рад увидеть копию своего лица в таком необычном месте.

Ранее фанат бразильского клуба Фламенго сделал необычное тату в честь своей любимой команды.

Фото: bcfc.com.