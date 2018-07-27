ФФУ наказала игрока Шахтера за поведение в матче с Динамо

КДК ФФУ отстранил игрока донецкого Шахтера Исмаили на два матча.
Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение дисквалифицировать защитника Шахтера Исмаили. Об этом сообщается на сайте ФФУ.
Причиной этому стал инцидент, когда Исмаили ударил локтем защитника Никиту Бурду в матче за Суперкубок Украины против Динамо.
28-летний защитник дисквалифицирован на два матча.Читайте: Шахтер представил новую выездную форму Квалификация Лиги чемпионов: Динамо сыграет с чешской Славией Винник с "волчицами" изменили календарь УПЛ
Таким образом, он не сможет принять участие в поединке 2 тура УПЛ против киевского Арсенала, но сможет сыграть против Динамо. Напомним, матч 1 тура против Десны Исмаили также пропустил.
По информации официального сайта ФФУ, Шахтер также направил письмо в организацию с просьбой о дисквалификации еще двух участников инцидента – Томаша Кендзеру и Тамаша Кадара. Однако ни один игрок столичного клуба не был наказан.
Ранее Жуниор Мораес рассказал о причинах перехода из Динамо в Шахтер.
Фото: ФК Шахтар.