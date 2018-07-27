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Гениальный блеф? Неймар выиграл $21 тыс на турнире по покеру

Форвард ПСЖ Неймар занял шестое место на турнире по покеру, который проходил в Бразилии.

Форвард ПСЖ Неймар принял участие в турнире бразильской серии покера. Игрок записался на ивент с пятью друзьями и единственным из них дошел до второго дня соревнований.

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Но на этом успехи бразильской звезды не закончились – он пробился в финальную девятку.

Участники финала согласились отложить мероприятие на день, чтобы форвард успел на свадьбу друга. После четырехчасовой игры Неймар дважды крупно проиграл раздачи и выбыл из борьбы за победу, заняв шестое место и заработав $21 тыс.

“Я очень рад. Впервые выступал на этом турнире и дошел до финала. Для меня это новый опыт”, – цитирует Неймара ESPN.

Всего в турнире приняли участие 228 игроков.

Напомним, Неймар 14 минут провалялся на газоне во время матчей ЧМ-2018.

Фото: Andre DurÃo Dreamstime.com

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