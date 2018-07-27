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Легенда бокса Эвандер Холифилд приедет в Киев

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд подтвердил свое участие в конгрессе WBC в Киеве.

Всемирный боксерский совет (WBC) подтвердил участие бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весе Эвандера Холифилда в 56-м Конгрессе в Киеве.

Конгресс пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября.

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Ранее свое участие в киевском Конгрессе WBC подтвердил еще один легендарный боксер – Леннокс Льюис.

Также в Киев приедут британец Тони Беллью, мексиканец Хулио Сезар Чавес, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боу.

Напомним, Виталий Кличко стал первым украинцем, включенным в Международный зал боксерской славы

Фото: Vonora Dreamstime.com

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