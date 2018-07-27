Манчестер Сити согласовал трансфер Зинченко

Украинский полузащитник Александр Зинченко хочет продолжить играть за Манчестер Сити, хотя клуб согласовал его трансфер в Вулверхэмптон.

Стало известно, что горожане приняли предложение Вулверхэмптона в размере £16 млн за украинца.

Об этом сообщает издание Mirror.

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Однако, сам футболист не хочет покидать клуб.

“По моему мнению, Манчестер Сити является одним из лучших клубов мира. Любой футболист мечтает играть здесь, я не исключение. Стараюсь учиться здесь ежедневно и я готов бороться. Готов ко всему, ведь я должен быть профессионалом. Не знаю, что случится в будущем, но я хочу остаться в Манчестер Сити, – сказал Зинченко.

Александр Зинченко пришел в Манчестер Сити летом 2016 года, однако сыграл за Сити только в прошлом сезоне, заменяя на позиции левого защитника травмированных Фабиана Делфа и Бенжамена Мэнди.

Всего в составе Сити украинский полузащитник сыграл 14 матчей.

Ранее Зинченко на море показал зажигательные латинские танцы.

Фото: Instagram/zinchenko_96