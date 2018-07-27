Марадона женится на подруге, которая вдвое младше него

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона сделал предложение своей 28-летней подруге Росио Оливе.
Знаменитый аргентинский футболист и председатель правления брестского Динамо Диего Марадона сыграет свадьбу.
57-летний футбольный функционер сделал предложение своей 28-летней подруге Росио Оливе, которая ответила ему согласием.
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Произошло это на вечеринке в Буэнос-Айресе, посвященной дню рождения Росио, сообщает red92cadadiamas.
Росио Олива – в прошлом профессиональная футболистка, выступала за несколько клубов в Аргентине.
Марадона познакомился с Росио в 2012 году после развода с первой женой Клаудией Вильяфан, с которой прожил в браке 17 лет.
В 2014 году Марадона уже делал Оливе предложение, но тогда пара со скандалом развелась. Он обвинил ее в краже часов и ювелирных изделий, но позже забрал заявление.
Ранее Диего Марадону журналисты поймали за рулем в нетрезвом состоянии.
Фото: instagram/red92cadadiamas