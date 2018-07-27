Шахтер начал продавать пакеты Лиги чемпионов: цены стартую от 300 грн

29 июля в кассах стадиона Металлист стартует продажа пакетов Лиги чемпионов на все домашние матчи горняков в групповом этапе турнира.
Однако приобрести билеты могут только владельцы абонементов сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте ФК Шахтер.
Стоимость:
- Standard: 300, 400, 500, 700, 900 и 1,2 тыс. грн
- SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 2,3 тыс. грн
- Club 1936 (с пакетом гостеприимства): 4 тыс. грн
- Roof Club (с пакетом гостеприимства): 7 тыс. грн
- Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 9 тыс. грн
- Семейный клуб: 500 грн (детям до 17 лет – скидка 50% в кассах стадиона).
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Ранее Факты ICTV писали, что в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Стали известны соперники Зари и Мариуполя.
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