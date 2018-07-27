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В Великобритании трагически погибла 18-летняя сноубордистка

Британская сноубордистка Элли Суттер трагически погибла на следующий день после своего 18-летия.

Британская сноубордистка Элли Суттер трагически погибла на следующий день после своего 18-летия. Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Великобритании.

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О причинах смерти молодой спортсменки не сообщается.

“Британская олимпийская ассоциация расстроена известием о внезапной смерти сноубордистки Элли Суттер. Наши мысли с семьей и друзьями Элли в это трудное время”, – написано на странице НОК в сети Twitter.

Суттер специализировалась на борд-кроссе и в 2017 году завоевала бронзовую награду на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Турции. Спортсменка прошла отбор для участия в юниорском чемпионате мира в Новой Зеландии.

Ранее Факты ICTV писали, что у боксера Беринчика умер сын.

Фото: Artranq | Dreamstime.com

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