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Виновен! Роналду приговорили к двум годам тюрьмы

Испанский суд признал форварда Криштиану Роналду виновным в неуплате налогов.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду обвинен в нарушении налогового законодательства Испании, сообщает Reuters.

Местный суд приговорил португальца к двум годам условно.

Читайте: Ему 20, а не 33: медицинские тесты Роналду поразили врачей

Также пятикратный обладатель Золотого мяча обязан уплатить сумму задолженности и штраф – около €19 млн, €13,5 млн из которых он уже выплатил.

Напомним, что 33-летний Роналду выступал за Реал с 2009 по 2018 годы, а летом этого года перешел в Ювентус.

Фото: Joseandres27 Dreamstime.com

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