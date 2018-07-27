Виновен! Роналду приговорили к двум годам тюрьмы

Испанский суд признал форварда Криштиану Роналду виновным в неуплате налогов.
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду обвинен в нарушении налогового законодательства Испании, сообщает Reuters.
Местный суд приговорил португальца к двум годам условно.
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Также пятикратный обладатель Золотого мяча обязан уплатить сумму задолженности и штраф – около €19 млн, €13,5 млн из которых он уже выплатил.
Напомним, что 33-летний Роналду выступал за Реал с 2009 по 2018 годы, а летом этого года перешел в Ювентус.
Фото: Joseandres27 | Dreamstime.com
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