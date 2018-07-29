Когда состоится бой Усик – Джошуа

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал приблизительную дату проведения возможного боя против Александра Усика.

– Складывается впечатление, что с Джошуа все хотят боксировать, в том числе и Усик. Он планирует провести бой с Джошуа, а мы думаем, как ему помочь с этим. Украинцу придется сначала пройти Тони Белью. В команде Александра понимают, что есть и другие кандидаты на бой с Джошуа. Они готовы провести несколько крупных боев в тяжелом весе. Бой Усик – Джошуа может состояться в апреле. Джошуа и сам хочет драться с Усиком, он хочет испытать себя на фоне кого-то блистательного. И он считает таким Усика, – сказал Хирн, передает УНИАН.

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Напомним, 21 июля Александр Усик победил в финале Всемирной суперсерии по боксу и стал абсолютным чемпионом мира по версиям WBO, WBC, IBF и WBA и забрал Кубок Мохаммеда Али.

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