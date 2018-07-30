Профессиональная легкоатлетка Оливия Итон, которая завораживает подписчиков в соцсетях только одним взглядом.
Профессиональная легкоатлетка Оливия Итон считается звездой в дисциплине спринт в Новой Зеландии.
Мисс Итон родом из Новой Зеландии, ей 20 лет. Девушка сейчас является студенткой новозеландского университета Мэсси в Палмерстон-Норте. Оливия несколько раз появлялась на обложках местных журналов, также спортсменка любит путешествовать. Интересно, что у легкоатлетки разный цвет глаз.
Читайте: Убийственная красота! Самая горячая гольфистка мира подорвала Instagram
На странице в Instagram у Оливии пока чуть больше 30 тыс. фолловеров, однако их количество постепенно растет. Новых подписчиков спортсменка поощряет яркими пляжными снимками.
Девушка-мозаика: легкоатлетка, которая сводит с ума одним взглядом / 11 фотографий
Ранее Факты ICTV рассказывали о самой красивой ring girl смешанных единоборств.
Фото: instagram/oliviaeaton
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+