Девушка-мозаика: легкоатлетка, которая сводит с ума одним взглядом

Профессиональная легкоатлетка Оливия Итон, которая завораживает подписчиков в соцсетях только одним взглядом.

Профессиональная легкоатлетка Оливия Итон считается звездой в дисциплине спринт в Новой Зеландии.

Мисс Итон родом из Новой Зеландии, ей 20 лет. Девушка сейчас является студенткой новозеландского университета Мэсси в Палмерстон-Норте. Оливия несколько раз появлялась на обложках местных журналов, также спортсменка любит путешествовать. Интересно, что у легкоатлетки разный цвет глаз.

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На странице в Instagram у Оливии пока чуть больше 30 тыс. фолловеров, однако их количество постепенно растет. Новых подписчиков спортсменка поощряет яркими пляжными снимками.





















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Фото: instagram/oliviaeaton