Фанаты назвали самую ненавистную футбольную команду

Британское издание Mirror провело опрос среди болельщиков всех клубов АПЛ, чтобы выяснить, какую команду в Англии ненавидят больше всего.

Британское издание Mirror провело опрос среди болельщиков АПЛ о том, какие клубы они ненавидят, которые любят, а к числу которых относятся безразлично.

Список наиболее ненавистных клубов возглавил Челси – антипатии к аристократам испытывают 68,7% опрошенных.

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На втором и третьем месте расположились Манчестер Юнайтед (68,1%) и Ливерпуль (52,8%).

Топ-10 наиболее ненавистных клубов АПЛ

Челси (68,7%) Манчестер Юнайтед (68,1%) Ливерпуль (52,8%) Вест Хэм Юнайтед (47,6%) Арсенал (46,2%) Тоттенхэм (43,5%) Манчестер Сити (38,7%) Кардифф (36,5%) Кристал Пэлас (29,7%) Эвертон (27%)

Кроме того, фанатов опросили, к какой команде, кроме своей, они испытывают симпатии. Больше других болельщикам нравятся Бернли (35,8%), Хаддерсфилд (30,2%), Манчестер Сити (28,3%), Ньюкасл Юнайтед (27,1%) и Фулхэм (27,1%).

К слову, фанат набил на ягодицы лицо тренера Бирмингема.

Фото: Mirko Vitali | Dreamstime.com