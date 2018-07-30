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Фанаты назвали самую ненавистную футбольную команду

Британское издание Mirror провело опрос среди болельщиков всех клубов АПЛ, чтобы выяснить, какую команду в Англии ненавидят больше всего.

Британское издание Mirror провело опрос среди болельщиков АПЛ о том, какие клубы они ненавидят, которые любят, а к числу которых относятся безразлично.

Список наиболее ненавистных клубов возглавил Челси – антипатии к аристократам испытывают 68,7% опрошенных.

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На втором и третьем месте расположились Манчестер Юнайтед (68,1%) и Ливерпуль (52,8%).

Топ-10 наиболее ненавистных клубов АПЛ

  1. Челси (68,7%)
  2. Манчестер Юнайтед (68,1%)
  3. Ливерпуль (52,8%)
  4. Вест Хэм Юнайтед (47,6%)
  5. Арсенал (46,2%)
  6. Тоттенхэм (43,5%)
  7. Манчестер Сити (38,7%)
  8. Кардифф (36,5%)
  9. Кристал Пэлас (29,7%)
  10. Эвертон (27%)

Кроме того, фанатов опросили, к какой команде, кроме своей, они  испытывают симпатии. Больше других болельщикам нравятся Бернли (35,8%), Хаддерсфилд (30,2%), Манчестер Сити (28,3%), Ньюкасл Юнайтед (27,1%) и Фулхэм (27,1%).

К слову, фанат набил на ягодицы лицо тренера Бирмингема.

Фото: Mirko Vitali Dreamstime.com

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