Фанаты назвали самую ненавистную футбольную команду

Британское издание Mirror провело опрос среди болельщиков всех клубов АПЛ, чтобы выяснить, какую команду в Англии ненавидят больше всего.
Британское издание Mirror провело опрос среди болельщиков АПЛ о том, какие клубы они ненавидят, которые любят, а к числу которых относятся безразлично.
Список наиболее ненавистных клубов возглавил Челси – антипатии к аристократам испытывают 68,7% опрошенных.
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На втором и третьем месте расположились Манчестер Юнайтед (68,1%) и Ливерпуль (52,8%).
Топ-10 наиболее ненавистных клубов АПЛ
- Челси (68,7%)
- Манчестер Юнайтед (68,1%)
- Ливерпуль (52,8%)
- Вест Хэм Юнайтед (47,6%)
- Арсенал (46,2%)
- Тоттенхэм (43,5%)
- Манчестер Сити (38,7%)
- Кардифф (36,5%)
- Кристал Пэлас (29,7%)
- Эвертон (27%)
Кроме того, фанатов опросили, к какой команде, кроме своей, они испытывают симпатии. Больше других болельщикам нравятся Бернли (35,8%), Хаддерсфилд (30,2%), Манчестер Сити (28,3%), Ньюкасл Юнайтед (27,1%) и Фулхэм (27,1%).
К слову, фанат набил на ягодицы лицо тренера Бирмингема.
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