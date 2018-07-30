Фонсека vs Хацкевич? Стало известно, сколько зарабатывают тренеры УПЛ

Опубликован рейтинг зарплат тренеров украинских клубов.
Издание Sport Arena опубликовало рейтинг зарплат тренеров клубов украинской Премьер-лиги.
В рейтинге указаны зарплаты тренеров. Однако, как уточняет издание, возможно, какие-то дополнительные условия – бонусы за выполнение турнирных задач или другие пункты, которые могут увеличить приведенные суммы.
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Самая высокая зарплата у Фонсеки, который получает $330 тыс. в месяц. На втором месте – наставник Динамо Александр Хацкевич ($60 тыс.). На третьем – тренер Зари Юрий Вернидуб ($20 тыс.).
Зарплаты тренеров УПЛ:
- Паулу Фонсека (Шахтер) – $330 тыс.
- Александр Хацкевич (Динамо Киев) – $60 тыс.
- Юрий Вернидуб (Заря) – $20 тыс.
- Василий Сачко (Ворскла) – $15 тыс.
- Фабрицио Раванелли (Арсенал-Киев) – $10 тыс.
- Александр Бабич (Мариуполь) – $7,5 тыс.
- Владимир Шаран (Александрия) – $7,5 тыс.
- Роман Санжар (Олимпик) – $5 тыс.
- Жилмар (Львов) – $4 тыс.
- Александр Рябоконь (Десна) – $4 тыс.
- Олег Бойчишин (Карпаты) – $4 тыс.
- Ангел Червенков (Черноморец) – $3 тыс.
К слову, УПЛ официально вернула Золотой матч.