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Фонсека vs Хацкевич? Стало известно, сколько зарабатывают тренеры УПЛ

Опубликован рейтинг зарплат тренеров украинских клубов.

Издание Sport Arena опубликовало рейтинг зарплат тренеров клубов украинской Премьер-лиги.

В рейтинге указаны зарплаты тренеров. Однако, как уточняет издание, возможно, какие-то дополнительные условия – бонусы за выполнение турнирных задач или другие пункты, которые могут увеличить приведенные суммы.

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Самая высокая зарплата у Фонсеки, который получает $330 тыс. в месяц. На втором месте – наставник Динамо Александр Хацкевич ($60 тыс.). На третьем – тренер Зари Юрий Вернидуб ($20 тыс.).

Зарплаты тренеров УПЛ:

  • Паулу Фонсека (Шахтер) – $330 тыс.
  • Александр Хацкевич (Динамо Киев) – $60 тыс.
  • Юрий Вернидуб (Заря) – $20 тыс.
  • Василий Сачко (Ворскла) – $15 тыс.
  • Фабрицио Раванелли (Арсенал-Киев) – $10 тыс.
  • Александр Бабич (Мариуполь) – $7,5 тыс.
  • Владимир Шаран (Александрия) – $7,5 тыс.
  • Роман Санжар (Олимпик) – $5 тыс.
  • Жилмар (Львов) – $4 тыс.
  • Александр Рябоконь (Десна) – $4 тыс.
  • Олег Бойчишин (Карпаты) – $4 тыс.
  • Ангел Червенков (Черноморец) – $3 тыс.

К слову, УПЛ официально вернула Золотой матч.

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