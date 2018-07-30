Игрок сборной Украины пройдет медосмотр в Барселоне

Центровой сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой пройдет медосмотр в каталонской Барселоне.
В понедельнику, 30 июля Артем Пустовой пройдет медицинский осмотр в каталонской Барселоне, после чего официально станет игроком сине-гранатовых. Об этом сообщает sport.es.
По информации издания, 26-летний украинец уже подписал трехлетний контракт с Барселоной. В течение этого периода бигмен заработает €1,5 млн.
Читайте: Ногами в прыжке: баскетболисты устроили грубую драку в матче отбора на ЧМ
В свою очередь бывший клуб Пустового Обрадойро получит около €400 тыс. за переход центрового, часть из которых перечислит Химику.
Отметим, что в прошлом сезоне Пустовой провел 34 матча в регулярном чемпионате Испании.
Ранее Факты ICTV писали, что Кевин Дюрант вернул украденное полотенце одним взглядом.
Фото: ФБУ.