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Игрок сборной Украины пройдет медосмотр в Барселоне

Центровой сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой пройдет медосмотр в каталонской Барселоне.

В понедельнику, 30 июля Артем Пустовой пройдет медицинский осмотр в каталонской Барселоне, после чего официально станет игроком сине-гранатовых. Об этом сообщает sport.es.

По информации издания, 26-летний украинец уже подписал трехлетний контракт с Барселоной. В течение этого периода бигмен заработает €1,5 млн.

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В свою очередь бывший клуб Пустового Обрадойро получит около €400 тыс. за переход центрового, часть из которых перечислит Химику.

Отметим, что в прошлом сезоне Пустовой провел 34 матча в регулярном чемпионате Испании.

Ранее Факты ICTV писали, что Кевин Дюрант вернул украденное полотенце одним взглядом.

Фото: ФБУ.

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