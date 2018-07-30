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International Champions Cup: ПСЖ и Атлетико устроили голевую феерию

Французский ПСЖ переиграл мадридский Атлетико в рамках International Champions Cup.

Французский ПСЖ победил испанский Атлетико в Сингапуре в рамках International Champions Cup.

В составе чемпионов Франции голами отметились Кристофер Нкунку и Мусса Диаби. Мадридцы ответили точным ударом Виктора Мольехо, а также в свои ворота забил Антуан Бернедо.

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Победу парижане вырвали в компенсированное время, благодаря голу Вирджила Постолаки.

Напомним, в предыдущих матчах на турнире ПСЖ крупно проиграл лондонскому Арсеналу (1:5) и уступил Баварии (1:3).

Ранее Факты ICTV писали, как фанаты ПСЖ встретили новичка команды Джанлуиджи Буффона.

ФотоParis Saint-Germain.

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