International Champions Cup: ПСЖ и Атлетико устроили голевую феерию

Французский ПСЖ переиграл мадридский Атлетико в рамках International Champions Cup.
Французский ПСЖ победил испанский Атлетико в Сингапуре в рамках International Champions Cup.
В составе чемпионов Франции голами отметились Кристофер Нкунку и Мусса Диаби. Мадридцы ответили точным ударом Виктора Мольехо, а также в свои ворота забил Антуан Бернедо.
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Победу парижане вырвали в компенсированное время, благодаря голу Вирджила Постолаки.
Напомним, в предыдущих матчах на турнире ПСЖ крупно проиграл лондонскому Арсеналу (1:5) и уступил Баварии (1:3).
Ранее Факты ICTV писали, как фанаты ПСЖ встретили новичка команды Джанлуиджи Буффона.
Фото: Paris Saint-Germain.
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