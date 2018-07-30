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Лопетеги заставил тренироваться Лунина в бешеный шторм

Реал Мадрид провел первую тренировку во время предсезонных сборов в США, которую едва не было сорвано из-за погодных условий.

Реал Мадрид проводит предсезонные тренировочные сборы в американском Майами.

Во время первой тренировки на американском континенте подопечным Хулена Лопетеги едва не помешали погодные условия.

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После непродолжительной паузы на тренажерный зал, вызванной боязнью получить удар молнии, экс-наставник сборной Испании заставил своих игроков продолжать под проливным ливнем и бешеным ветром. Таким образом, новичок сливочных Андрей Лунин смог сполна ощутить топ-класс галактикос.

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Лопетеги заставил тренироваться Лунина в бешеный шторм / 6 фотографий

Только, когда все хорошо намокли, тренер позволил спрятаться от дождя.

В рамках Международного кубка чемпионов галактикос встретятся с Манчестер Юнайтед 1 августа в 3:00 по киевскому времени.

Ранее испанский суд признал форварда Криштиану Роналду виновным в неуплате налогов.

Фото и видео: Real Madrid C.F.

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