PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Соперник Мариуполя в ЛЕ выпустил футболки без России/

Соперник Мариуполя в ЛЕ выпустил футболки без России

Шведский Юргорден выпустил специальные футболки приурочены возвращению клуба в еврокубки.

Шведский Юргорден перед выездным матчем с Мариуполем в Лиге Европы выпустил специальные футболки, посвященные возвращению команды в еврокубки.

На футболках в клубных сине-голубых цветах изображена карта Европы. При этом на карте отсутствует Россия, тогда как силуэты Украины нарисованы с Крымом.

Читайте: 10 лучших футболистов года по версии ФИФА

Такую футболку шведские болельщики могут купить за 249 крон (около 760 гривен).

Последний раз Юргорден выступал на евроарене в 2008 году. В квалификационном раунде Кубка УЕФА шведы прошли эстонскую Флору, но уступили норвежском Русенборгу.

Напомним, Мариуполь сыграл вничью с Юргорденом в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Фото: Djurgårdens IF.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка