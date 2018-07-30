Соперник Мариуполя в ЛЕ выпустил футболки без России

Шведский Юргорден выпустил специальные футболки приурочены возвращению клуба в еврокубки.
Шведский Юргорден перед выездным матчем с Мариуполем в Лиге Европы выпустил специальные футболки, посвященные возвращению команды в еврокубки.
На футболках в клубных сине-голубых цветах изображена карта Европы. При этом на карте отсутствует Россия, тогда как силуэты Украины нарисованы с Крымом.
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Такую футболку шведские болельщики могут купить за 249 крон (около 760 гривен).
Последний раз Юргорден выступал на евроарене в 2008 году. В квалификационном раунде Кубка УЕФА шведы прошли эстонскую Флору, но уступили норвежском Русенборгу.
Напомним, Мариуполь сыграл вничью с Юргорденом в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Фото: Djurgårdens IF.