УПЛ официально вернула Золотой матч

Украинская Премьер-лига опубликовала изменения в регламент о порядке определения мест команд в чемпионатах УПЛ.

Украинская Премьер-лига опубликовала изменения в регламент о порядке определения мест команд в чемпионате. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Выдержка из регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд украинской Премьер-лиги сезона 2018/19:

В случае равенства очков у двух и/или более команд, места команд определяются по следующим показателям:

3.1. большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами;

3.2. лучшая разница забитых и пропущенных мячей между этими командами;

3.3. большее количество забитых мячей между этими командами;

3.4. лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

3.5. большее количество забитых мячей во всех матчах.

При равенстве этих показателей для определения победителя чемпионата проводится Золотой матч.

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Решение о месте проведения и времени начала Золотого матча принимает Дирекция УПЛ. Команда-хозяин поля определяется с помощью жеребьевки, которую проводит Дирекция.

Соответствующие изменения вступили в силу с началом сезона 2018/19 годов.

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Фото: Униан.