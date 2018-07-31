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Девушка чемпиона Формулы-1 обнажилась у фонтана

Девушка гонщика Формулы-1 Дженсона Баттона Бриттни Уорд опубликовала откровенное фото в своем Instagram.

Девушка бывшего чемпиона Формулы-1 Дженсона Баттона Бриттни Уорд на своей странице в Instagram поделилась откровенным снимком, на котором она позирует, лежа на бортике бассейна.

Менее чем за сутки фотография собрала более 18 тысяч лайков.

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28-летняя Бритни любительница откровенных снимков. Девушка неоднократно появлялась на обложках глянцевых журналов. В 2015 году Уорд стала Мисс Playboy.

Напомним, Дженсон Баттон выступал в Формуле-1 с 2000 по 2016 годы. В 2009 году стал чемпионом мира. Всего одержал 15 побед на этапах Формулы-1 и 50 раз поднимался на подиум.

По окончании сезона 2016 он объявил о завершении карьеры, однако в итоге стал тестовым пилотом Макларена, а на Гран-при Монако заменил Фернандо Алонсо, который принимал участие в заезде IndyCar 500 в Индианаполисе.

Ранее пышногрудую спортсменку в бикини сравнили с богиней.

Фото: Instagram/Brittny Ward

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