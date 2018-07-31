Чудо-дриблинг: Маленькая девочка “обвела вокруг пальца” Бейла и Алли

Британский спутниковый канал снял мощный проморолик нового телевизионного сезона с участием звездных теннисистов, футболистов и других спортсменов.

Сеть британских спутниковых каналов BT Sport представила новый телевизионный сезон. В промо снялись многие суперзвезды спорта.

По сюжету девочка Шарлотта наблюдает за голом форварда Ливерпуля Мохаммеда Салаха в ворота Манчестер Сити. После чего ее мама говорит, что она опаздывает в школу. По дороге она бьет впереди себя консервную банку и параллельно комментирует дриблинг, как профессиональные бродкастеры.

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Девочка опрокинула мяч через летнего мужчину в шортах, но представила, что это форвард Реала Гарет Бэйл. Далее Шарлотта прыгнула в схватку с какими-то ребятами, но в ее представлении это был регбист Сэм Уорбертон.

Она пробежала мимо мальчиков и представила, что это боксер Билли Джо Сандерс и боец ​​UFC Даррен Тилл. Ребенок обыграла в теннис 50-ю ракетку мира Йоханну Конту, обогнала на воображаемом мотоцикле звезду Moto GP Кэла Катчлоу.

Далее Шарлотта пробросил мяч между ног полузащитника Тоттенхэма Делле Алли и оттолкнула игрока МЮ Джесси Лингарда. Затем она с передачи футболистки Манчестер Сити Стеф Хьютон разбила глиняный горшок.

В ее доме все, что происходит комментировали Рио Фердинанд, Фрэнк Лэмпард и другие сотрудники BT Sport. Девочка села перед телевизором и на вопрос “Как дела в школе?” ответила “Хорошо”.

К слову, Свитолина прорекламировала Украину в Instagram.