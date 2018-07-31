FINA утвердила мировой рекорд украинского пловца Говорова

Международная федерация плавания официально утвердила мировой рекорд Андрея Говорова.

Международная федерация плавания (FINA) официально утвердила мировой рекорд Андрея Говорова в плавании на 50 м баттерфляем.

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Соответствующее письмо от имени исполнительного директора FINA Корнелла Маркулеску получил президент Федерации плавания Украины Андрей Власков:

“Я рад проинформировать вас, что новый мировой рекорд был официально утвержден. Передайте наши поздравления спортсмену. Вскоре Вам будет отправлен сертификат мирового рекорда FINA”, – говорится в письме.

Напомним, в начале июля на соревнованиях в Риме Говоров показал время 22,27 секунды и на 0,16 секунд улучшил предварительное мировое достижение, которое принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу.

Отметим, что 50 метров баттерфляем является неолимпийской дистанцией.

Ранее мы писали, что украинская гимнастка выиграла серебро на этапе Кубка мира.

Фото: Instagram/Andrii Govorov