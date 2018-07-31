Хавбек Динамо подписал контракт с бразильским клубом

Полузащитник киевского Динамо Гонсалес перешел в бразильский Сантос.
Парагвайский полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес поставил свою подпись под контрактом с бразильским Сантосом.
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Соответствующее фото появилось на странице Сантоса в Twitter.
— Santos Futebol Clube (@SantosFC) 31 июля 2018 г.
Подробности сделки не разглашаются, однако вероятнее всего это аренда на год.
Отметим, что длительное время стороны не могли договориться о финансовых условиях контракта, так как Дерлис хотел в Сантосе те же условия, что были у него в Украине.
Напомним, Гонсалес пришел в Динамо из Базеля летом 2015 года. В футболке киевского клуба он сыграл 85 матчей и забил 12 голов.
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Фото: ua-football