Хавбек Динамо подписал контракт с бразильским клубом

Полузащитник киевского Динамо Гонсалес перешел в бразильский Сантос.

Парагвайский полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес поставил свою подпись под контрактом с бразильским Сантосом.

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Соответствующее фото появилось на странице Сантоса в Twitter.

Подробности сделки не разглашаются, однако вероятнее всего это аренда на год.

Отметим, что длительное время стороны не могли договориться о финансовых условиях контракта, так как Дерлис хотел в Сантосе те же условия, что были у него в Украине.

Напомним, Гонсалес пришел в Динамо из Базеля летом 2015 года. В футболке киевского клуба он сыграл 85 матчей и забил 12 голов.

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Фото: ua-football