PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Одноклубники бросили Зинченко на газон и дали пинка/

Одноклубники бросили Зинченко на газон и дали пинка

Одноклубники Александра Зинченко в Манчестер Сити поиздевались над украинским хавбеком.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко оказался в центре внимания у товарищей по команде.

Смотрите:  Лопетеги заставил тренироваться Лунина в бешеный шторм

Защитник Емерик Ляпорт и хавбек Бернарду Силва договорились и, выходя на тренировку горожан вместе с Зинченко, вовремя сделали шаг назад, взяли украинца за ноги и положили его на землю. В дополнение Силва еще и дал Зинченко пинка.

Видео эпизода опубликовано на Youtube-канале Манчестер Сити.

Ранее Факты ICTV писали, что Зинченко рассчитывает остаться в Манчестер Сити.

Фото: Instagram/zinchenko_96

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Манчестер Сити согласовал трансфер Зинченко
Манчестер Сити повесил ценник на Зинченко
Манчестер Сити начнет новый сезон ЛЧ без Гвардиолы
Врачи 5 месяцев боролись за жизнь сына игрока Ман Сити и спасли
Одноклубник Зинченко попал в Книгу рекордов Гиннеса
Эффектный перформанс Ман Сити в Украине и еще 11 странах мира
Украинский уик-энд в Европе: серебро Коноплянки в Германии и чемпионство украинца в РФ
Зинченко покинет Ман Сити и перейдет в Серию А – СМИ
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка