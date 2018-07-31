Все детали боя Усик – Белью

Чемпион WBC Тони Белью заявил, что его команда согласовала поединок с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком.

Британец Тони Белью (30-2-1, 20 КО) сообщил в интервью TalkSport, что его команда согласовала поединок против чемпиона WBA, WBO, WBC и IBF в первом тяжелом весе Александром Усиком (15-0, 11 КО).

“Мы общались со стороной Усика и все согласовали. Бой состоится в Великобритании. Место проведения? Точно не стадион Гудисон Парк в Ливерпуле. Я хочу драться на O2 Арене в Лондоне – идеальное место”, – заявил Белью.

О дате проведения боя уже неоднократно говорил промоутер британца Эдди Хирн.

“Когда может состояться этот бой? В октябре-ноябре. Сейчас мы ограничены в местах, но для такого боя хочется найти удачный зал с большим количеством мест”, – рассказал Хирн.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк в интервью Sky Sports отметил, что поединок против Тони Белью, скорее всего, пройдет в тяжелом весе.

“Я бы хотел, чтобы Усик дебютировал в супертяжелом весе, но он бесспорный чемпион в тяжелом и поэтому, скорее всего, бой пройдет именно в этом весе”, – сказал Красюк.

Ранее Белью заявил, что готов боксировать с Усиком только в тяжелом весе.

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Напомним, Александр Усик победил в финале Всемирной суперсерии по боксу и стал абсолютным чемпионом мира по версиям WBO, WBC, IBF и WBA в первом тяжелом весе.

Фото: Facebook/World Boxing Super Series.