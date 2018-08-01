10-летний Супермен побил 23-летний рекорд Майкла Фелпса

10-летнему мальчику Кларку Кенту удалось побить рекорд известного американского пловца Майкла Фелпса.

В Калифорнии 10-летнему мальчику Кларку Кент удалось побить рекорд известного американского пловца Майкла Фелпса в этом же возрасте, поскольку он проплыл стометровку на секунду быстрее – 1:09:38. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Показатель Фелпса никто не мог обойти 23 года подряд.

Мальчика друзья назвали Суперменом. Он проплыл 100 метров баттерфляем за 1:09:38.

A 10-year-old named Clark Kent just beat a record that Michael Phelps held for 23 years https://t.co/h8fec1Vh3S pic.twitter.com/tJ3oy093AM — CNN (@CNN) 1 августа 2018 г.

В 1995 году рекордсмен по количеству наград в истории Олимпийских игр Майкл Фелпс проплыл эту же дистанцию ​​за 1:10.48. Тогда Фелпс выступал в категории для мальчиков 10 лет и моложе.

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Кларк, учится в пятом классе, мечтал побить рекорд Фелпса с семи лет, когда начал заниматься плаванием.

“У меня была очень сильная мотивация. И я так счастлив, что мне удалось побить этот рекорд”, – поделился мальчик.

Майкл Фелпс попал на свои первые Олимпийские игры в 15 лет. Он стал единственным в истории плавания 23-х кратным олимпийским чемпионом.

Ранее Майкл Фелпс проиграл акуле заплыв на 100 метров.

Фото: Zhukovsky | Dreamstime.com