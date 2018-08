10-летний Супермен побил 23-летний рекорд Майкла Фелпса

В Калифорнии 10-летнему мальчику Кларку Кент удалось побить рекорд известного американского пловца Майкла Фелпса в этом же возрасте, поскольку он проплыл стометровку на секунду быстрее – 1:09:38. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Показатель Фелпса никто не мог обойти 23 года подряд.

Мальчика друзья назвали Суперменом. Он проплыл 100 метров баттерфляем за 1:09:38.

A 10-year-old named Clark Kent just beat a record that Michael Phelps held for 23 years https://t.co/h8fec1Vh3S pic.twitter.com/tJ3oy093AM

— CNN (@CNN) 1 августа 2018 г.