International Champions Cup: МЮ взял верх над Реалом, а Рома наказала Барселону

На International Champions Cup состоялись еще три матча, в которых победы праздновали Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Рома.
В США сыграли еще 3 матча International Champions Cup. На стадионе в Майами прошла встреча Манчестер Юнайтед и Реала, в Миннеанаполисе Тоттенхэм сыграл с Миланом, а за игрой Барселона – Рома зрители наблюдали на арене в Арлингтоне.
Манчестер Юнайтед – Реал Мадрид 2:1
Встреча состоялась в Майами на стадионе Хард Рок и завершилась победой манкунианского клуба со счетом 2:1.
Все голы были забиты в первом тайме. Подопечные Жозе Моуриньо повели в счете благодаря точному удару Алексиса Санчеса, а затем увеличили расставание после гола Андера Эрреры.
На третьей добавленной минуте первого тайма сливочным удалось сократить отставание в счете благодаря Кариму Бензема, который в одно касание после навеса отправил мяч в сетку ворот. После перерыва Лопетеги бросил в бой украинца Лунина и еще девятерых игроков галактикос, однако счета в матче это не изменило.
Тоттенхэм Хотспур – Милан – 1:0
Встреча состоялась в Миннеаполисе на стадионе Ю Эс Бэнк Стэдиум и завершилась победой лондонского клуба со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 47-й минуте забил французский полузащитник шпор Жорж-Кевин Н’Куду.
Стоит отметить, что для 23-летнего француза этот гол стал вторым подряд в рамках International Champions Cup. Ранее игрок поразил сетку ворот каталонской Барселоны.
Барселона – Рома – 2:4
Встреча состоялась в Техасе на стадионе Ковбойз и завершилась волевой победой итальянского клуба со счетом 4:2.
Счет в матче открыли футболисты Барсы. На 6-й минуте подопечные Эрнесто Вальверде вышли вперед благодаря голу бразильского полузащитника Рафиньи. Итальянцы ответили голом Стефана Эль-Шаарави на 35-й минуте.
Читайте: International Champions Cup: ПСЖ и Атлетико устроили голевую феерию
Во втором тайме каталонцы вновь повели в счете – на 49-й минуте отличился Малком.
Ближе к концу встречи футболистам Ромы удалось трижды поразить ворота Силлесена. С 78-й по 86-ю минуту голы забивали Алессандро Флоренци, Бриан Кристанте и Диего Перотти, который установил окончательный счет с одиннадцатиметровой отметки.
Ранее сообщалось, что Барселона продаст название Камп Ноу за космическую сумму.
Фото: AS Roma.