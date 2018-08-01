International Champions Cup: МЮ взял верх над Реалом, а Рома наказала Барселону

На International Champions Cup состоялись еще три матча, в которых победы праздновали Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Рома.

В США сыграли еще 3 матча International Champions Cup. На стадионе в Майами прошла встреча Манчестер Юнайтед и Реала, в Миннеанаполисе Тоттенхэм сыграл с Миланом, а за игрой Барселона – Рома зрители наблюдали на арене в Арлингтоне.

Манчестер Юнайтед – Реал Мадрид 2:1

Встреча состоялась в Майами на стадионе Хард Рок и завершилась победой манкунианского клуба со счетом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме. Подопечные Жозе Моуриньо повели в счете благодаря точному удару Алексиса Санчеса, а затем увеличили расставание после гола Андера Эрреры.

На третьей добавленной минуте первого тайма сливочным удалось сократить отставание в счете благодаря Кариму Бензема, который в одно касание после навеса отправил мяч в сетку ворот. После перерыва Лопетеги бросил в бой украинца Лунина и еще девятерых игроков галактикос, однако счета в матче это не изменило.

Тоттенхэм Хотспур – Милан – 1:0

Встреча состоялась в Миннеаполисе на стадионе Ю Эс Бэнк Стэдиум и завершилась победой лондонского клуба со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 47-й минуте забил французский полузащитник шпор Жорж-Кевин Н’Куду.

Стоит отметить, что для 23-летнего француза этот гол стал вторым подряд в рамках International Champions Cup. Ранее игрок поразил сетку ворот каталонской Барселоны.

Барселона – Рома – 2:4

Встреча состоялась в Техасе на стадионе Ковбойз и завершилась волевой победой итальянского клуба со счетом 4:2.

Счет в матче открыли футболисты Барсы. На 6-й минуте подопечные Эрнесто Вальверде вышли вперед благодаря голу бразильского полузащитника Рафиньи. Итальянцы ответили голом Стефана Эль-Шаарави на 35-й минуте.

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Во втором тайме каталонцы вновь повели в счете – на 49-й минуте отличился Малком.

Ближе к концу встречи футболистам Ромы удалось трижды поразить ворота Силлесена. С 78-й по 86-ю минуту голы забивали Алессандро Флоренци, Бриан Кристанте и Диего Перотти, который установил окончательный счет с одиннадцатиметровой отметки.

Ранее сообщалось, что Барселона продаст название Камп Ноу за космическую сумму.

Фото: AS Roma.