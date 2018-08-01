Когда следующий бой Ломаченко – дата

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе WBА Василий Ломаченко проведет следующий бой 1 декабря против победителя пары Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО) и Хосе Педрасой (24-1-0, 12 КО).

Об этом рассказал менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас, пишет ESPN.

– Я буквально только что общался с Top Rank (Промоутерская компания за которую выступает Ломаченко. – Ред.), говорил с ее главой Бобом Арумом. Планы таковы: 25 августа Бельтран проведет бой с пуэрториканцем Хосе Педрасой, а Ломаченко встречается с победителем противостояния. Бой Ломаченко с победителем боя Бельтран-Педраса состоится 1 декабря, – заявил менеджер.

Кроме того, Эгис Климас уточник по поводу боя с Майки Гарсия.

– Конечно мы хотим драться с ним. Но проблема в том, что со стороны Майки постоянно возникают какие-то непонятные требования и оправдания. А сделать такой бой легко, однако для этого необходимо желание Гарсии, – добавил Климас.

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Напомним, Василий Ломаченко из-за операции пропустил полгода.

Фото: УНИАН