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Невероятный сейв Алиссона, который поверг в шок Салаха

Голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер присоединился к команде на сборе во французском Эвиане и провел первую тренировку.

На первой тренировке Ливерпуля во французском Эвиане новичок красных голкипер Алиссон Беккер продемонстрировал свои навыки.

В двусторонней игре после длинной передачи форвард навесил мяч во вратарскую зону, хавбек Марко Груич у дальней штанги пробил с метра, но Алиссон уверенно отразил удар серба.

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После этого сейва у Мохаммеда Салаха, который стоял за воротами, невольно открылся рот. Камера позже нашла египтянина – Мо в приподнятом настроении о чем-то общался с Вейналдумом.

Также по информации The Telegraph после приобретения Алиссона красные готовы продать голкиперов Лориса Кариуса и Симона Миньоле. Кариус может вернуться в Германию. В его услугах заинтересован Байер, который ищет замену проданному в Арсенал Бернду Лено. А Миньоле интересуется Бешикташ и Барселона.

Если мерсисайдцы продадут Кариуса и Миньоле, то не станут покупать новых вратарей. Дублерами Алиссона будут молодые Камиль Грабара и Каоимхин Келлеер.

Ранее Мо Салах подписал новый контракт с Ливерпулем с космической зарплатой.

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