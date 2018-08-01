Промоутер Усика подтвердил, что бой с Белью пройдет в Великобритании

Промоутер украинского боксера Усика Александр Красюк подтвердил переговоры со стороной британского боксера Тони Белью.

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что наиболее вероятным следующим соперником украинца станет британец Тони Белью.

– Скорее всего, что поединок против Тони Белью состоится в Великобритании. Бой пройдет осенью. Возможно в Лондоне, или в Ливерпуле, – сказал Красюк.

Также Александр Красюк отметил, что в Украине в ринг Александр Усик в ближайшее время не выйдет.

– В этом году об Украине речь не идет. Поскольку у нас нет крытых арен, которые могли бы вместить большое количество желающих посетить поединок. Бой Александра может произойти в Украине на НСК Олимпийском, но это должно быть в летнее время, – добавил он.

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Напомним, Александр Усик победил в финале Всемирной суперсерии по боксу и стал абсолютным чемпионом мира по версиям WBO, WBC, IBF и WBA в первом тяжелом весе.