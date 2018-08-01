Серена Уильямс потерпела самое крупное поражение в карьере

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла пробиться во второй круг соревнований в Сан-Хосе.

23-кратная победительница турниров Grand Slam американка Серена Уильямс не смогла пробиться во второй круг соревнований в Сан-Хосе (США).

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На старте соревнований она взяла всего один гейм в матче с представительницей Великобритании Йоханной Контой – 1:6, 0:6.

Для бывшей первой ракетки мира это поражение стало самым разгромным в карьере. Ранее 36-летняя Серена никогда не брала менее двух геймов за матч.

В 1998 году на турнире в Оклахоме она проиграла представительнице ЮАР Джоанетт Крюгер со счетом 1:6, 1:6, а на Итоговом чемпионате 2014 года уступила румынке Симоне Халеп со счетом 0:6, 2:6.

Напомним, на турнире в Барселоне Джокович сенсационно уступил 140-й ракетке мира

Видео: ESPN; Фото: Ocusfocus | Dreamstime.com