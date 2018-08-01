PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Стало известно, кто из украинцев выступит на US Open/

Стало известно, кто из украинцев выступит на US Open

Украина на US Open может быть заявлена одиннадцатью теннисистами.

Опубликованные заявочные листы в квалификации последнего в сезоне турнира Grand Slam US Open-2018, который стартует 27 августа.

Украину в отборочном турнире будут представлять пять теннисистов Сергей Стаховский, Илья Марченко, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

В основной сетке US Open сыграют пять украинских теннисисток – Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко, Екатерина Козлова и Даяна Ястремская, а в мужском турнире может выступить Александр Долгополов, который из-за травм пропускает большинство турниров.

Читайте: Как Джокович! 15-летняя украинская теннисистка вызвала фурор у россиян

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит в Нью-Йорке в седьмой раз. В прошлом году она впервые вышла в четвертый круг турнира, где в трех сетах уступила Мэдисон Кис.

Леся Цуренко в девятый раз стартует на US Open, но в шестой раз в основе. Как и у Свитолиной, у Цуренко лучший результат – четвертый круг, который она показала в 2016 году.

Екатерина Бондаренко уже в двенадцатый раз сыграет на американском мейджоре и девятый раз в основной сетке, что является лучшим результатом в украинском женском теннисе. Екатерина Бондаренко – единственная украинка, которой удалось сыграть в четвертьфинале US Open (2009 год).

К слову, Серена Уильямс потерпела самое крупное поражение в карьере.

Фото: Zhukovsky Dreamstime.com

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка