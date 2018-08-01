Twitter Ромы безжалостно троллит игрока Барселоны

Итальянская Рома внесла игрока Барселоны Малкома в черный список и стерла его из стартового состава на International Champions Cup.

Итальянская Рома перед матчем International Champions Cup против Барселоны объявила в своем Twitter состав каталонцев без бразильца Малкома, хотя тот играл с первых минут.

Напомним, бразилец в последний момент предпочел перейти не в Рому, а именно в каталонский клуб.

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В стартовом составе в Twitter Ромы Малкома затерли из стартового состава.

This is how our opponents FC Barcelona will line up tonight against #ASRoma in the @IntChampionsCup at the @ATTStadium in Dallas pic.twitter.com/ommJHt0wVs — AS Roma English (@ASRomaEN) 1 августа 2018 г.

Перед этим Рома также потролила бразильца. У себя в Twitter волки опубликовали скриншот настроек, на которых видно, что все оповещения с упоминанием футболиста Малкома отключены. Запись сделана также накануне матча с Барселоной.

Напомним, 23 июля Рома договорилась о покупке форварда за €31 млн, но на следующий день Барселона предложила на €10 млн больше, и футболист выбрал каталонский клуб. Испанцы подписали с 21-летним игроком пятилетнее соглашение.

К слову, фанаты назвали самую ненавистную футбольную команду.

Фото: Mihuel Ruiz|FCB