Twitter Ромы безжалостно троллит игрока Барселоны

Итальянская Рома перед матчем International Champions Cup против Барселоны объявила в своем Twitter состав каталонцев без бразильца Малкома, хотя тот играл с первых минут.

Напомним, бразилец в последний момент предпочел перейти не в Рому, а именно в каталонский клуб.

В стартовом составе в Twitter Ромы Малкома затерли из стартового состава.

This is how our opponents FC Barcelona will line up tonight against #ASRoma in the @IntChampionsCup at the @ATTStadium in Dallas pic.twitter.com/ommJHt0wVs

— AS Roma English (@ASRomaEN) 1 августа 2018 г.