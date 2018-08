Снимите это немедленно! Игроки Манчестер Сити шокировали фанатов нарядом

Английский Манчестер Сити улетел из Майами с единственной победой в трех играх. Перед заключительным матчем против Баварии в рамках International Champions Cup Сити разместил в своем Twitter снимки, как команда приезжает на стадион.

Чемпионы Англии появились перед камерами в черном наряде от Dsquared, канадского фэшн-бренда, основанного братьями-близнецами Дином и Дэном Кейтенами.

Читайте: Трансферное окно 2018: все о переходах в АПЛ

Игроков одели в трикотажные футболки с принтом Manchester City, шорты спортивного покроя, натянутые носки и классические туфли.

Фанам горожан экспериментальное сочетание не пришло по вкусу, об этом они написали сразу в комментариях к записи.

“Выглядит так, будто они забыли кроссовки на физкультуру, поэтому пришлось идти на урок в школьных туфлях”

Look like they have forgot their PE trainers so had to do it in their school shoes

“Снимите это … Максимально странный наряд”

“… теперь они выглядят как ученики частной школы, которые могут себе позволить лишь часть школьной формы”

They were looking like they’d been invited to a smart/casual funeral. Dsquared are awful and keep making the lads look like pricks. As if those max & paddy outfits weren’t bad enough, they now look like private school kids who could only afford half the uniform.

— Lisa (@LisaRacheal) 29 июля 2018 г.