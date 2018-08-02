Три российские биатлонистки перешли в сборную Украины

За юниорскую сборную Украины по биатлону будут выступать три российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко.

Российские биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко будут выступать за сборную Украины.

Об этом заявил глава федерации биатлона страны Владимир Брынзак в интервью Biathlon.com.ua.

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По его словам, спортсменки сначала проходили сборы с белорусской командой, но “что-то там не получилось” и они обратились в украинскую федерацию биатлона.

– Родители у девочек украинцы, документы на получение гражданства сейчас находятся на стадии оформления, поэтому выступают они пока будут за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки. Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит, – добавил Брынзак.

Вместе с биатлонистками в Украину переедет их тренер Илья Лопухов.

Все три спортсменки уже выступили на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону.

Ранее российского специалиста Андрея Прокунина назначили главным тренером женской сборной Украины по биатлону.

Фото: Neacsu Razvan Chirnoaga | Dreamstime.com