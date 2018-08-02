International Champions Cup: Челси уступил Арсеналу, Лион выиграл у Бенфики

Европейские команды продолжают подготовку к сезону на International Champions Cup.

В Ирландии и Португалии сыграли еще два матча в рамках International Champions Cup. На стадионе Авива в Дублине Челси уступил Арсеналу, а в португальском городе Фару на арене Алгарве Лион взял верх над Бенфикой.

Арсенал – Челси – 1:1 (пен. 6:5)

Челси вышел вперед в счете благодаря голу немецкого защитника Антонио Рюдигера, который отличился на 5-й минуте после навеса от Сеска Фабрегаса.

На 15-й минуте синие потеряли возможность увеличить преимущество в счете – Альваро Мората не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Арсенал отыгрался на третьей компенсированной минуте второго тайма после точного удара Александра Ляказетта, а в серии пенальти свою попытку не смог реализовать лишь полузащитник Челси Рубен Лофтус-Чик. Его удар парировал голкипер канониров Петер Чех.

Бенфика – Лион – 2:3

Лиону в первом тайме удалось провести две голевые комбинации. Их завершили защитник Марселу и форвард Мемфис Депай, которые отличились на 40-й и 45-й минутах соответственно.

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В середине второго тайма португальцы сравняли счет, однако гол Миртена Терье в конце встречи принес победу французам.

В своем следующем матче Международного кубка чемпионов Лион встретится с Интером.

Ранее игроки Манчестер Сити шокировали фанатов нарядом.

Фото: arsenal.com