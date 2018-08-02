Мариуполь сенсационно победил Юргорден в ЛЕ

В ответном матче второго квалификационного раунда Мариуполь одержал победу над шведским Юргорденом в добавленное время.

Мариуполь – Юргорден – 2:1 (1:1)

Голы: Пихаленок, 63, Фомин, 97 (с пенальти) — Баджи, 78.

Мариуполь: Худжамов, Белый (Чоботенко, 106), Яворский, Быков, Полегенько, Мишнев, Пихаленок, Тищенко(Кирюханцев, 111), Демири (Дава, 116), Чурко (Вакула, 72), Фомин.

Юргорден: Исакссон, Ларссон (Андерссон, 106), Йоханссон, Ольссон, Аугустинссон, Ринг (Даниельсон, 101), Карлстром (Уокер, 99), Ульвестад, Радетинац (Кошица, 89), Баджи, Мрабти.

Гости с первых минут прогнозируемо завладели инициативой, но все же в атаку шли не активно. Так что Мариуполю пришлось вначале играть лишь на контратаках.

Одна из таких контратаках в середине второго тайма привела к голу. На 63-й минуте Пихаленок пробивал по воротам в дальний угол, но мяч попал в ногу защитника Ульссона и срикошетил в другой угол ворот.

Сразу после забитого гола подопечные Бабича отошли к своим воротам, прижались, часто стали ошибаться, что и вылилось в пропущенный гол. На 77-й минуте Аугустинссон прострелил в штрафную, после чего мяч подлетел к Баджы, который пяткой поразил сетку ворот Худжамова.

Читайте: Новый гимн и дизайн: УЕФА анонсировал ребрендинг Лиги Европы

Больше голов в основное время команды не забили, так что игра плавно перешла в овертайм.

На 96-й минуте в штрафной шведов мяч подхватил Вакула, который был сбит Исакссоном. Арбитр указал на пенальти, который четко реализовал Фомин – 2:1.

В следующем раунде Мариуполь сыграет с французским Бордо.

Напомним, в первом матче квалификации Лиги Европы Мариупольсыграл вничью на выезде с Юргорденом.

Фото: Djurgårdens IF