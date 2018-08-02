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Мариуполь – Юргорден: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Юргорден на Фактах ICTV в четверг, 2 августа, в 20:00.

Мариуполь и шведский Юргорден сойдутся на стадионе Черноморец в Одессе в рамках ответного матча 12-го квалификационного раунда Лиги Европы в четверг, 2 августа.

Первая встреча команд выдалась достаточно боевой и могла преподнести всем сюрприз: приазовцы выигрывали по ходу матча, но на гол мариупольца Яворского, Юргорден ответил результативным ударом Баджо в компенсированное время второй половины.

Для прохода в следующий раунд приазовцев устраивает собственная победа или нулевая ничья.

Читайте: Где смотреть Мариуполь – Юргорден

Интересно, что в 2018 году Мариуполь выиграл лишь 3 матча. Последний из них – еще в апреле в игре с Вересом, а общая серия без побед у команды насчитывает уже 9 матчей. Юргорден наоборот подходит к поединку в статусе непобежденного. С начала мая шведы не уступают (10 встреч).

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом встречи являются подопечные Езджана Мелкемичела. На победу Мариуполя дают коэффициент 3.70. Успех шведов оценивается в 2.02. Ничейный результат встречи – 3.15.

Прогноз Фактов ICTV

Мариуполь – Юргорден – 1:2

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