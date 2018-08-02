Привет из будущего. Голкипер через микрофон общался с комментаторами во время матча

В США во время матча Ювентуса и Всех звезд MLS протестировали техническую новинку.

Сборная лучших игроков лиги MLS сыграла выставочный матч с итальянским Ювентусом на стадионе Mercedes-Benz Stadium в США.

Во время этого матча британский голкипер Брэд Гузан общался с комментаторами просто с футбольного поля.

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В течение первого тайма комментатор ESPN периодически задавал ему вопросы. Брэд отвечал, отрываясь от установок полевым игрокам.

В MLS регулярно записывают тренеров во время обычных матчей, но с игроком такое исполнили впервые.

Сам матч завершился ничьей в основное время (1:1) и победой Ювентуса в серии пенальти (5:3).

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Фото: JuventusFC