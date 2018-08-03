Брутальный футбол в Шотландии: драка фанатов и средний палец от тренера Осиека

Фанаты Глазго Рейнджерс и хорватского Осиека устроили беспорядки перед матчем Лиги Европы.

Перед ответным матчем Лиги Европы возле стадиона Айброкс в Глазго произошла стычка между болельщиками команд Рейнджерс и Осиека.

В результате нее серьезно пострадали два человека 24 и 40 лет, которых избили неподалеку арены. Их доставили в больницу Королевы Елизаветы, где врачи оценили их состояние как стабильное. Об этом сообщает The Sun.

Сам же матч завершился ничьей 1:1. Но за счет выездной победы (1:0) в следующий раунд квалификации пробилась команда Стивена Джеррарда.

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Главный тренер Осиека Зоран Зекич был явно расстроен итоговым результатом. После матча он, по информации Daily Mail, выругался на местных фанатов, а также показал им средний палец.



Напомним, в ответном матче второго квалификационного раунда Мариуполь одержал победу над шведским Юргорденом в добавленное время.

Фото: Rangers F.C., REX/Shutterstock ©Stuart Wallace