Белик: Арбитру сложно будет принять решение в матче Динамо – Шахтер

Экс-игрок сборной Украины по футболу Алексей Белик в комментарии Фактам ICTV поделился ожиданиями от матча Динамо – Шахтер.

Экс-игрок Шахтера и сборной Украины Алексей Белик поделился ожиданиями от матча 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер и дал свой прогноз.

— Тяжело что-то сказать по первым двум турам. Если только делать выводы по матчу за Суперкубок, я думаю, что у команд немножко разная готовность. Динамо уже на следующей нужно стартовать в Лиге чемпионов, а Шахтер пока вкатывается в сезон. По матчу за Суперкубок было видно, что у Шахтера есть игра, которая держится на бразильский игроках, а у Динамо есть талантливая молодежь, которая выкладывается по-полной на поле. Поэтому ожидаю очень интересного матча, в котором тяжело будет предсказать результат, – сказал Белик.

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Труднее всего, по мнению экс-игрока горняков, в матче будет арбитру встречи Юрию Можаровскому.

— Между Динамо и Шахтером всегда напряженные матчи и опять будет тяжело судье, Можаровскому будет сложно принять решение в пользу той или иной стороны, – отметил футболист.

Также экс-игрок горняков уверен, что в матче не стоит ждать фейерверка из голов.

— Только третий тур в чемпионате и нет такого, что нужно кому-то лезть “из кожи вон”. У Динамо во вторник игра со Славией на выезде, Шахтеру тоже некуда спешить. Думаю, Шахтер все же выиграет с разницей в один мяч, – добавил он.

Напомним, Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер.

Фото: FC Shakhtar.